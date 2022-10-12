Фото: пресс-служба президента РК
Президент , Международное сотрудничество
Токаев: Катар для Казахстана – самый важный партнер на Ближнем Востоке

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Переговорам предшествовала официальная церемония встречи эмира Катара в резиденции «Акорда». Начальник почетного караула отдал рапорт главам государств. После исполнения государственных гимнов Казахстана и Катара лидеры проследовали в Восточный зал для проведения двусторонней встречи.

Президент поблагодарил эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани за то, что он принял приглашение и посетил Казахстан.

«Ваше Высочество, уважаемый шейх Тамим, очень рад нашей встрече в Казахстане. Хочу выразить искреннюю благодарность за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с государственным визитом. Сегодня мы планируем достичь договоренностей по наиболее важным вопросам двусторонних отношений. Государство Катар является для нас самым важным партнером на Ближнем Востоке. Поэтому мы готовы направить все усилия на дальнейшее развитие наших отношений», – отметил глава государства.

В свою очередь эмир Катара поблагодарил президента Касым-Жомарта Токаева за приглашение совершить визит в Казахстан и оказанное гостеприимство.

«Ваше Превосходительство, г-н президент, благодарю Вас за приглашение посетить Вашу страну с государственным визитом. Между нашими странами установились хорошие взаимоотношения. В последние годы поступательно развиваются наши контакты в самых разных сферах. Сегодня в рамках государственного визита мы обсудим ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе экономического форума, который состоялся в июне в Дохе. Эти соглашения направлены на развитие сотрудничества по ряду направлений. Эти вопросы с участием соответствующих министров будут всесторонне рассмотрены в рамках переговоров в расширенном составе. Также хочу пожелать успеха саммиту Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоится завтра», – сказал эмир Катара.

 

 

 

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