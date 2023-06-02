Токаев: Казахстан готов нарастить экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на второй встрече лидеров «Центральная Азия – Европейский Союз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

«Перспективы сотрудничества Центральной Азии и Европейского Союза действительно обширны. По итогам прошлого года приток европейских инвестиций увеличился на 23%, составив 12,5 миллиарда долларов.

Из 350 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, привлеченных за 30 лет в Казахстан, почти половина имеет европейское происхождение. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Казахстана, на долю которого приходится более 40% нашей внешней торговли.

В прошлом году объем взаимного товарооборота Казахстана со странами ЕС составил 40 миллиардов долларов. Считаю, что у нас есть все возможности к 2025 году довести этот показатель до 50 миллиардов долларов», – заявил президент РК.

По его словам, объемы общерегиональной торговли со странами Европейского Союза динамично растут. По итогам прошлого года этот показатель вырос более чем на 60%, достигнув 49 миллиардов долларов.

«Приоритетной задачей является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. Казахстан готов нарастить свой экспорт в страны ЕС по 175 несырьевым товарным позициям на сумму 2,3 миллиарда долларов в таких сферах, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность.

Большие перспективы сотрудничества имеются в сельском хозяйстве. Наша страна ежегодно экспортирует 5 миллионов тонн зерновых и 1,5 миллиона тонн муки.

В прошлом году объем взаимной торговли продовольственными товарами между Казахстаном и странами ЕС увеличился на 35%, составив почти 1 миллиард долларов. Это далеко не предел. Уже сегодня наши аграрии готовы нарастить экспортные поставки зерновых и масличных культур, другой продукции», – заключил Токаев.