Токаев: Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китаем

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Накануне визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал письменное интервью агентству Синьхуа, передает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

В интервью президент отметил, что Казахстан высоко ценит тесное партнерство с Китайской Народной Республикой. Наши отношения основаны на крепких узах дружбы, общей истории и добрососедстве.

«Я с большой теплотой вспоминаю наши встречи с уважаемым председателем Си Цзиньпином. Мы в открытой и доверительной атмосфере обсуждаем актуальные вопросы и перспективы укрепления нашего вечного всестороннего стратегического партнерства, обмениваемся мнениями по ситуации в мире.

Порой в беседах я перехожу на китайский язык, чтобы максимально точно донести до моего коллеги особо значимые моменты или обсудить интересные темы повседневной жизни», - говорит глава государства, отвечая на вопрос агентства.

Лидер Казахстана упомянул о том, что с Китаем его связывают самые яркие воспоминания студенческой жизни и начала дипломатической карьеры.

«В общей сложности в Китае я прожил 8 лет. В течение этого времени я глубоко погрузился в изучение китайской культуры, истории, языка и обычаев, познал богатство и многообразие китайской кухни (...) Постижение китайского менталитета и цивилизации также дает определенное преимущество в понимании значимости казахско-китайских отношений в нынешних геополитических условиях», - говорит он.

За последний год двумя странами достигнут ряд важных договоренностей, в том числе о взаимном введении безвизового режима, строительстве третьего железнодорожного пункта пропуска, взаимном учреждении культурных центров, объявлении 2024 года Годом туризма Казахстана в Китае, открытии «Мастерской Лу Баня» и филиалов ведущих китайских вузов в Казахстане.

КНР неизменно сохраняет позицию ведущего торгового и инвестиционного партнера Казахстана. За более чем 30 лет двусторонних отношений объем товарооборота между странами вырос в 100 раз, достигнув в 2023 году 41 млрд долларов, что является историческим рекордом.

По итогам прошлого года Китай вошел в первую четверку крупнейших зарубежных инвесторов Казахстана, вложив в 2023 году около 2 млрд долларов прямых инвестиций, что на 16,4% выше показателя 2022 года. В целом, совокупный объем китайских инвестиций в экономику Казахстана составил более 25 млрд долларов. В нашей стране работают около 4700 казахско-китайских предприятий. 

Лидер страны в статье рассказал о значимости ШОС.

«Весьма символичным является тот факт, что 3 июля текущего года, по прошествии чуть более четверти века, встреча Шанхайской большой семьи вновь возвращается в Казахстан. За эти годы состав «Шанхайской пятерки» вырос в два раза, и с саммита в Астане Организация начнет работать в формате полноценной «Шанхайской десятки», - говорится в статье.

Токаев подчеркнул, что председательство в ШОС - это весьма важная, и в то же время очень ответственная миссия. Являясь одним из учредителей Организации и активным сторонником развития многостороннего диалога, Казахстан рассматривает Организацию в качестве постоянного приоритета в своей сбалансированной внешней политике.

На саммите в Астане ожидается принятие стратегически важных решений в сфере дальнейшего совершенствования ШОС. Будут определены основные направления взаимодействия на среднесрочную перспективу, выработаны инициативы по адекватному и своевременному реагированию на текущие вызовы и угрозы.

«Мы рассчитываем, что в итоговых решениях саммита в полной мере будут воплощены основополагающие принципы «шанхайского духа»  - взаимное доверие, дружба, взаимная выгода и учет интересов друг друга», - отметил он.

Полную версию интервью читайте здесь.

 

#казахстан #Токаев #сотрудничество #Китай #ШОС #Синьхуа

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