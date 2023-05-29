Токаев: Казахстану нужно полностью перейти на самообеспечение молочной продукцией

Фото: пресс-служба президента РК

Президенту показали доильный цех и откормочную площадку, а также презентовали технологию производства молока, применяемую в данном комплексе.

Первый этап работы товарно-молочной фермы был запущен в 2020 году. В прошлом году были выделены субсидии на 366 миллионов тенге, из Германии завезено поголовье симментальской и голштинской пород. Ферма обеспечивает постоянной работой 60 местных жителей.

Президент побеседовал с руководителями агропромышленных предприятий и рабочими. По их словам, в результате всесторонней поддержки со стороны государства развитие животноводства в Северо-Казахстанской области получило новый импульс.

Президент отметил, что в Северо-Казахстанском регионе имеются все возможности для увеличения объемов производства продукции животноводства

«Мы такие производства, безусловно, будем поддерживать. Льготное кредитование через социально-предпринимательские корпорации оправдывает себя. С точки зрения финансирования проблем здесь не будет. Нам нужно полностью перейти на самообеспечение отечественной молочной продукцией по всей стране», – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил сельских тружеников за добросовестный труд и значительный вклад в развитие страны и обеспечение населения продовольствием.

Глава государства дал руководству области поручение по дальнейшему развитию молочного животноводства путем ввода новых ферм и увеличения мощности существующих комплексов.

Как сообщил заместитель акима области Марат Тасмагамбетов, на сегодняшний день в регионе ежегодно производится более 650 тысяч тонн молока, или 10% от республиканского объема. За последние 5 лет в области введено 30 молочных ферм с общей численностью поголовья 16,5 тысячи коров. С этого года для открытия 17 молочно-товарных ферм будет дополнительно выделено 54,9 млрд тенге.

В целом, в регионе для реализации проектов в АПК был запущен механизм по льготному кредитованию. В рамках Комплексного плана развития через СПК «Солтүстік» профинансировано 35 проектов на сумму 35 млрд тенге. В частности, при поддержке государства созданы 21 молочно-товарная ферма и 2 птицефабрики. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию еще одна птицефабрика. Продолжается расширение ТОО «EMC-Агро» до 200 тысяч голов. На данном предприятии дополнительно будут созданы 180 рабочих мест. Также начата реализация проектов по строительству маслоэкстракционного завода, теплиц, поливному земледелию, разведению племенных овец.