Президент: Мы обязаны качественно улучшить систему госуправления

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Акорда

Президент в своей речи обозначил ключевые приоритеты долгосрочного развития страны, подчеркнув институциональную важность масштабного обновления госаппарата.

«Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности. Обеспечивая сохранность и незыблемость фундамента и несущих конструкций Независимости страны, мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления. Это критически важная задача, требующая напряжения усилий всех сопричастных к этому делу лиц, представляющих государственную службу, академические институты, научные и политологические центры, НПО, международные организации», – подчеркнул Глава государства.

Также он добавил, что поставленную в прошлогоднем Послании задачу в течение трех лет превратить Казахстан в развитое цифровое государство никто не отменял. От выполнения данной задачи во многом зависит будущее нашей страны.

«Надо всегда помнить, что вопросы, касающиеся надежного обеспечения Независимости и суверенитета Казахстана, еще полностью не решены, и следует ожидать нарастания угроз и вызовов. Наша главная цель – поднять благосостояние, обеспечить безопасность и улучшить качество жизни граждан, сделать данный показатель и саму тенденцию необратимыми. Мы не имеем права почивать на лаврах. Масштаб и сложность стоящих перед нами задач требуют упорной и результативной работы. В этой связи считаю важным подвести основные итоги совместной деятельности, сформулировать направления дальнейшего развития», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе выступления Глава государства отметил, что практическим воплощением масштабной модернизации стала  конституционная реформа.

«Формирование новой архитектуры государственной власти. Как было сказано выше, Парламент этого созыва запомнится высоким качеством законотворческой работы и невиданной ранее результативностью деятельности депутатского корпуса. Вы внесли особый вклад в начавшийся процесс построения Справедливого Казахстана, а также в разработку и принятие Конституции. Почти каждый из вас, депутатов, может сказать следующим поколениям политиков и общественных деятелей, детям и внукам: «Мне довелось принять непосредственное участие в работе над Конституцией 2026 года». Поддержав парламентскую реформу, депутатский корпус в полной мере показал всему миру свою политическую и гражданскую ответственность, глубокое понимание общенациональных интересов», – заявил он.

 

#Парламент #Токаев #заседание #Акорда #госуправление

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