Токаев: Мы с нетерпением ждем государственного визита председателя Си Цзиньпина

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Президент Казахстана поблагодарил руководство Китайской Народной Республики и секретариат Боаоского азиатского форума за приглашение и прекрасную организацию мероприятия.

«Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад г-на Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными», – сказал президент Токаев.

Он подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.

«В целом, отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично Вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей», – отметил президент.

Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил динамичное развитие двусторонних связей.

«Уважаемый президент Токаев, очень рад своей очередной встрече с Вами. Прежде всего, хотел бы передать Вам искренние приветствия и наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина. Также хотел бы поприветствовать Вас в Китае на ежегодном Боаоском азиатском форуме. Ваше участие демонстрирует, что Вы уделяете особое внимание развитию китайско-казахских отношений и оказываете большую поддержку деятельности форума. В Вашей стране недавно отмечали традиционный праздник начала весны – Наурыз. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас, г-н президент и дружественный народ Казахстана с этим праздником. В прошлом году председатель Си Цзиньпин и Вы, г-н президент, провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей», – заявил председатель постоянного комитета ВСНП.

В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма.

Как сообщалось, Боаоский азиатский форум (БАФ), ежегодно проходит в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.