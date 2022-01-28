Токаев: Мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередного XXI съезда партии Nur Otan заявил, что через какое-то время нужно вернуться к вопросу целесообразности его дальнейшего председательства в Nur Otan, передает Kazpravda.kz
со ссылкой аккаунт в Twitter пресс-службы Президента РК.
"В первые дни января Казахстан пережил сильнейшее потрясение. Мы столкнулись с тщательно спланированной атакой, направленной на подрыв конституционного порядка, устоев государства, целостности страны, единства народа и, в конечном итоге, на захват власти. Благодаря сплоченности, солидарности, мужеству, сознательности наших граждан мы смогли предотвратить разрушение нашей государственности, не допустили еще большего кровопролития. "Трагический январь" стал для нас самым суровым испытанием за все годы Независимости. Мы успешно сдали экзамен на зрелость общества и состоятельность государства. Но нам предстоит проделать глубокий анализ всех причин и последствий этих событий", – заявил Президент РК.
Токаев подчеркнул, что мы должны извлечь из пережитой трагедии все уроки.
"Понимая, что наша страна вступила в очень сложный этап своего развития, я с благодарностью принимаю предложение возглавить партию Nur Otan. Это решение продиктовано готовностью приступить к работе по трансформации партии и консолидации всего общества. При этом как Глава государства я буду служить в качестве гаранта открытой и честной политической конкуренции. Моя конституционная обязанность – обеспечение согласованных действий всех ветвей власти и ответственности государственных органов перед народом. Эти обстоятельства, безусловно, предполагают некое дистанцирование Президента от деятельности любых партий и движений. Поэтому через какое-то время, возможно, уже к концу этого года, мы вернемся к вопросу о целесообразности моего дальнейшего председательства в Nur Otan", – заключил Касым-Жомарт Токаев.