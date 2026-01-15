Токаев наградил президента FIS орденом «Достық»

Президент
141

Глава государства принял президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохана Элиаша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в РК более 85 тысяч человек регулярно занимаются лыжными видами спорта. Он также подчеркнул, что Казахстан располагает современной инфраструктурой, включая горнолыжные и беговые лыжные комплексы, ледовые арены международного уровня.

Президент сообщил, что в Казахстане особое внимание уделяется подготовке к предстоящим зимним Олимпийским играм в Италии.

В свою очередь президент FIS поблагодарил Главу государства за поддержку спорта, подчеркнув, что представители Казахстана достойно выступают на престижных мировых соревнованиях. Он также высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические реформы.

Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта в сферах обмена опытом, подготовки спортсменов, тренерского образования и судейства.

Касым-Жомарт Токаев наградил Йохана Элиаша орденом «Достық» II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в РК.

 

