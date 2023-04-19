Токаев напомнил чиновникам о высокой персональной ответственности и главной цели реформ

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Казахстан – единственное в нашем геополитическом регионе государство, которое встало на путь масштабных реформ. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что «нам будет трудно, но этот путь мы должны обязательно осилить».

«Каждый из присутствующих на сегодняшнем заседании должен осознавать высокую персональную ответственность прежде всего перед народом, перед жителями своего региона, города, района или села. Именно от ваших решений и действий зависит настоящее и будущее нашей страны. Поэтому нельзя ограничиваться только решением текущих оперативных вопросов.

Вы должны стать государственниками-реформаторами. Главная цель всех реформ – повышение качества жизни граждан. Для этого нужно увеличивать доходы населения, создавать комфортную для проживания среду, обеспечивать безопасность и расширять возможности для всестороннего развития людей. Безусловно, реализация всех намеченных преобразований возможна только в условиях сильной рыночной экономики», – сказал президент Казахстана.

Токаев отметил необходимость перейти к реальной рыночной экономике, нацеленной на обеспечение нужд граждан.

«Поэтому впереди сложный период. Мы живем в очень трудное время. Разрыв традиционных экономических и логистических связей сопровождается рекордной инфляцией, замедлением мировой экономики, нарастанием долгового бремени государств. Множатся торговые барьеры и растет взаимное недоверие между государствами.

Все это – новая нормальность, а скорее – ненормальность, мировой экономики. Природная рента больше не является устойчивым источником благосостояния страны», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.