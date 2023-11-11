Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши

Касым-Жомарт Токаев поздравил Анджея Дуду с национальным праздником Польши – Днем независимости, сообщает Акорда.

"Сегодня Польша добилась больших успехов в политическом, социально-экономическом развитии и обеспечении высокого уровня жизни граждан. Убежден, авторитет Вашей страны на мировой арене продолжит укрепляться, а благосостояние народа будет только приумножаться. Мы рассматриваем Польшу как близкого партнера Казахстана в Европе и придаем особое значение углублению наших отношений в духе дружбы и взаимопонимания", – говорится в телеграмме.