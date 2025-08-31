Токаев направил телеграмму поздравления президенту Кыргызстана

Президент
130

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил президента Садыра Жапарова и его соотечественников с Днем независимости Кыргызстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"В Казахстане придают особое значение дальнейшему углублению казахско-кыргызского многогранного стратегического партнерства и союзничества. Уверен, совместными усилиями мы достигнем более весомых результатов в укреплении наших межгосударственных связей в духе многовековой дружбы, добрососедства и взаимной поддержки", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

#Касым-Жомарт Токаев #Кыргызстан #День независимости #Садыр Жапаров

