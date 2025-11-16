Токаев: Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного развития

Президент
499

Президент Казахстана принял участие в VII консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев начал свою речь со слов благодарности Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за традиционно радушный прием и высокий уровень организации саммита.

Глава государства также поприветствовал президента Азербайджана Ильхама Алиева и назвал историческим решение о присоединении Азербайджана к формату в качестве полноправного участника. Президент выразил уверенность, что Баку в новом статусе внесет существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что консультативные встречи глав государств доказали свою эффективность.

"Центральная Азия сейчас проходит период масштабной трансформации. Можно с уверенностью сказать, что время закрытых границ и изоляции осталось позади. Достигнутая общими усилиями внутренняя сплоченность региона открывает перед нашими странами широкие горизонты развития и международного сотрудничества. Важная роль региона в глобальных процессах признается ведущими государствами мира. На этом фоне растет интерес к формату «Центральная Азия плюс». Текущий год показателен в этом плане, учитывая прошедшие саммиты с основными зарубежными партнерами. На мой взгляд, главные задачи такого партнерства заключаются в укреплении стабильности в регионе и создании условий для устойчивого прогресса, обеспечения благополучия и достатка наших стран и народов. Наша цель – укрепить статус Центральной Азии как региона динамичного социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания", – сказал президент.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Центральная Азия #Шавкат Мирзиёев #VII консультативная встреча глав государств Центральной Азии

Популярное

Все
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
На счету уже 18 медалей!
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Мирзиёев отметил успехи Казахстана в период президентства Т…
Токаеву вручена высшая государственная награда Узбекистана
Токаев поздравил Аббаса и его соотечественников с Днем неза…
Президент наградил работников аграрного сектора Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]