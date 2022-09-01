Приоритеты нового экономического курса Казахстана назвал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента озвучил приоритеты нового экономического курса Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан. Приоритетами нового экономического курса станут стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех и, конечно, справедливое распределение национального дохода", – заявил Президент РК в своем Послании народу Казахстана.

Токаев отметил, что административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимости от импорта.

"Поэтому предстоит поэтапно отказаться от вмешательства государства в ценообразование. Исключение составят неконкурентные рынки – тарифы монополистов останутся под плотным контролем. Но контроль вовсе не означает давление. Сегодня участились случаи, когда государственные органы, включая силовые структуры, кинулись проверять бизнес и требовать с него поднятие цен и тарифов. Подобные популисткие действия надо прекращать. Важно соблюсти баланс между необходимостью ограничения прибыли монополии и обеспечения инвистиции в инфраструктуру", – заключил Касым-Жомарт Токаев.