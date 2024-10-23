Токаев о Назарбаеве: «Его заслуги не должны быть преданы забвению»

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Глава государства указал на то, что мир и прогресс начинаются с воспитания в семье, чистоты на улицах, согласия в обществе - именно поэтому в своих выступлениях он постоянно говорит о диктатуре Закона и Порядка.

«Это наш тщательно продуманный фундаментальный принцип, который должен укорениться в общественном сознании. Ведь, как гласит известное изречение, «право – это искусство добра и справедливости». Закон для того и нужен, чтобы защищать права и свободы граждан, обеспечивать порядок в обществе. Конечно, всегда будут люди, недовольные суровыми, на их взгляд, законами, и утверждающие, что происходит «закручивание гаек». Но те, кто хочет жить в безнаказанности и вседозволенности, по сути, выступают против интересов народа и страны. Государство продолжит принимать меры для реализации принципа «нулевой терпимости» к правонарушениям, будет жестко бороться с хулиганством и организованной преступностью», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что только взаимная поддержка и солидарность, устремленность к высоким целям позволят повысить авторитет нашей страны и сделать узнаваемым и авторитетным наш бирюзовый паспорт.

«Нужно относиться друг к другу с уважением, вниманием и заботой. Нам необходимо противостоять любым трудностям и работать сообща на благо Родины. Мы должны вместе строить Справедливый Казахстан, в котором в мире и согласии будут жить наши граждане, уверенно смотря в завтрашний день. Люди ждут справедливости во всех сферах. Для этого каждый должен начать, прежде всего, с самого себя. Тогда и общество, и вся государственная система будут справедливыми. В этой главный для страны праздник мы также должны отметить заслуги первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Он сыграл решающую историческую роль в формировании современной казахской государственности. Его заслуги не должны быть преданы забвению. Это очень важно для нашего будущего. Казахи говорят: «Жақсының жақсылығын айт». Чтобы сегодняшний день был оценен справедливо, надо справедливо судить и прошлое», – убежден глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев еще раз подчеркнул, что достижения Казахстана – это общий успех всего народа. Затем он вручил высокие награды и госпремии группе граждан, чьи заслуги были отмечены в канун Дня Республики.