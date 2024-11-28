Токаев: ОДКБ – это не просто военное партнерство

Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В заседании приняли участие президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, а также Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

Глава нашего государства отметил, что Организация договора коллективной безопасности стала одной из ключевых структур в обеспечении мира и стабильности на пространстве Евразии.

– В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ – это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальные целостности наших государств, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что в качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил свои усилия на укрепление тесного взаимодействия стран-участниц, повышение эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации. Особое внимание уделено развитию возможностей Организации в борьбе с современными угрозами, включая терроризм, кибератаки, транснациональная преступность и незаконный оборот наркотиков.

– В плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны. Состоялись встречи на уровне секретарей Советов безопасности и руководителей парламентов. Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов Организации, прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. В межсессионный период принят ряд значимых документов. Они охватывают вопросы международного взаимодействия в оборонной сфере, а также противодействия актуальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня нашему вниманию будет представлено соответствующее заявление Совета коллективной безопасности. В целом, все задачи, стоявшие в период председательства Республики Казахстан, выполнены. Позвольте выразить огромную признательность за поддержку в реализации наших приоритетов и плодотворную совместную работу, – сказал глава государства.

В ходе мероприятия были обсуждены актуальные проблемы международной и региональной безопасности. Кроме того, подведены итоги председательства Республики Казахстан в ОДКБ в 2024 году и определены планы на предстоящий период.