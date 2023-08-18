Токаев осмотрел Prometheus School в Алматы

Школа будет нацелена на поступление выпускников в ведущие технические вузы мира.

Фото пресс-службы президента РК

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Алматы продолжилась посещением Prometheus School, где он ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Prometheus School была открыта 9 ноября 2022 года и рассчитана на 840 ученических мест. Площадь школы – более 12 тысяч кв.м. Общий объем инвестиций в данную школу составил 5,2 млрд тенге.

Здесь выделяются образовательные гранты на обучение для талантливых учеников из малообеспеченных семей, численность которых школа планирует ежегодно увеличивать.

Главе государства также была представлена информация о реализуемых фондом Enlightenment Power Group проектах.

Как сообщил председатель наблюдательного совета школы и директор фонда Досым Бесбай, ведется работа по открытию школы «ФизТех», рассчитанной на 1 400 ученических мест. Данная школа будет нацелена на поступление выпускников в ведущие технические вузы мира.

Завершение строительных работ планируется в ноябре нынешнего года. Объем инвестиций составляет 3,9 млрд тенге.

Глава государства отметил интересный формат обучения и подготовки учеников в Prometheus School. Президент пожелал учителям успехов и отметил важность их работы для общества.