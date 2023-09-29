Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров

Президент, Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По словам президента, Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Фото: пресс-служба президента РК

В Берлине Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В начале своего выступления глава государства выразил благодарность Олафу Шольцу за гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск диалога "С5+Германия" весьма актуален.

Он подробно остановился на приоритетных направлениях развития сотрудничества, назвав первоочередной задачей расширение торгово-экономического сотрудничества.

"Общерегиональная торговля с Германией показывает положительную динамику, составив по итогам прошлого года 11 млрд долларов. На Казахстан приходится более 80% от этого товарооборота, и мы готовы нарастить экспорт в ФРГ дополнительно по 100 несырьевым позициям на общую сумму 850 миллионов долларов. Речь идет о продукции нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, росту взаимного товарооборота может способствовать заключение долгосрочных контрактов на импорт продукции из стран региона, а также предоставление государствам Центральной Азии специальных торговых преференций, аналогичных Генеральной системе преференций Европейского Союза (GSP+). Президент предложил создать совместную рабочую группу на уровне руководителей профильных ведомств для выработки предложений по упрощению условий торговли.

Глава государства осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров.

"Казахстан против санкционного противостояния, поскольку политически мотивированные ограничения отравляют общую атмосферу международных отношений и не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между государствами. В то же время мы вынуждены учитывать санкционные ограничения в региональной политике. Считаем, что пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом я недавно говорил с трибуны ООН на сессии Генеральной Ассамблеи этой универсальной организации. Казахстан выступает за развитие безбарьерной торговли и инвестиционное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. Вчера у меня состоялись продуктивные переговоры с Вами, уважаемый канцлер, и главами ведущих германских компаний по вопросам экономического сотрудничества. Считаем, что перспективы такого сотрудничества радужные", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Другим приоритетным направлением для сотрудничества видится сельское хозяйство. Глава государства предложил при поддержке немецких партнеров создать в Казахстане Региональный центр устойчивого земледелия. По его словам, центр мог бы содействовать широкому обмену теоретическими разработками, а также их внедрению и коммерциализации.

По мнению президента, большие перспективы открывает дальнейшее развитие инвестиционного партнерства.

"Германия уже более 30 лет неизменно находится в числе основных инвесторов в экономику нашей страны. Казахстан нацелен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с ФРГ и готов создавать все необходимые условия для немецких инвесторов, в том числе с соблюдением ESG-принципов", – заявил глава государства.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, дополнительный импульс инвестиционному сотрудничеству может придать привлечение в регион крупных немецких банков.

Глава государства также обратил внимание на необходимость эффективного взаимодействия в транспортно-транзитной сфере.

"Сегодня Центральноазиатский регион становится ключевым звеном глобальных перевозок, играя важную роль в качестве континентального моста по направлениям "Север – Юг", "Восток – Запад". Особое значение приобретает развитие Транскаспийского маршрута и его сопряжение со стратегией Global Gateway. В среднесрочной перспективе объем грузопотока по данному коридору может быть увеличен в 5 раз. Для этого ведется планомерная работа. Приглашаем немецких партнеров принять активное участие в развитии Транскаспийского маршрута и портов Каспийского моря, а также совместном производстве транспортных судов и создании логистических центров", – подчеркнул президент.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, казахстанские предприятия готовы восполнить дефицит на мировом рынке титана и других материалов.

Другим важным приоритетом для взаимодействия были названы сферы экологии и развитие "зеленой" экономики. Глава государства выразил признательность немецкой стороне за открытие Офиса водородной дипломатии в Астане, охватывающего все страны региона. Высокую оценку президента также получила инициатива правительства Германии "Зеленая Центральная Азия", которая является продолжением "Водной инициативы для Центральной Азии".

Далее президент указал на такие насущные вызовы для региона Центральной Азии, как терроризм, религиозный экстремизм, наркотрафик, транснациональная преступность. Касым-Жомарт Токаев позитивно отозвался об усилиях Германии в купировании этих и других угроз через собственную проектную деятельность, а также в рамках ЕС, ОБСЕ и других международных организаций.

Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, необходимо продолжать поддерживать усилия международного сообщества и особенно государств Центральной Азии для предотвращения гуманитарного кризиса в этой стране. В этом контексте он указал на важность создания Регионального центра ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.

Подытоживая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что синергия политического влияния и экономических возможностей Германии с огромным потенциалом государств Центральной Азии способна внести большой вклад в устойчивый прогресс региона.

В ходе встречи также выступили канцлер Германии Олаф Шольц, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

#Токаев #сотрудничество #Центральная Азия #встреча #Германия

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