Токаев побеседовал с главами государств и участниками форума в Дубае
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Касым-Жомарт Токаев побеседовал с главами государств и другими участниками форума до начала Всемирного саммита по климату (СОР28) в Дубае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Всемирный климатический саммит проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата.
Далее состоялась церемония совместного фотографирования участников Саммита 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата.