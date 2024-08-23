Токаев побеседовал с премьер-министром Таджикистана

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой в Душанбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В ходе беседы президент Казахстана выразил уверенность в том, что достигнутые накануне договоренности выведут многогранное взаимодействие двух стран на новый уровень.

«Вчера состоялись очень обстоятельные и содержательные переговоры, достигнуты важные результаты. Хотел бы выразить Вам признательность за содействие в проведении бизнес-форума на очень высоком уровне. Подписаны контракты на более чем 1 млрд долларов. Это не может не радовать. В целом, мы вчера условились, что будем работать над достижением 2 млрд долларов взаимной торговли. Думаю, что правительства двух стран должны работать над поиском различных источников, которые могли бы привести к увеличению объема торговли между нашими странами», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства вновь подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с Таджикистаном.

В свою очередь Кохир Расулзода поблагодарил президента РК за визит и подчеркнул заметную активизацию взаимовыгодных связей в последние годы.

«Углубление сотрудничества с Казахстаном является главным приоритетом для правительства Таджикистана. Ваша страна для нас является очень важным торговым партнером.  Казахстан стабильно, в течение многих лет занимает одну из ключевых позиций во внешнеторговом обороте.  Увеличение товарооборота за первое полугодие составило около 20 процентов. Вы поставили задачу перед правительствами двух государств довести объем взаимной торговли до 2 млрд, и она реально выполнима», – отметил премьер-министр Таджикистана.

Собеседники отметили важность практической реализации подписанных соглашений, а также полноценного раскрытия потенциала торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, сотрудничества в сфере транспорта и транзита.

 

#переговоры #Токаев #премьер-министр #Таджикистан

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