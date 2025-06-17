В ходе выступления на втором саммите «Центральная Азия - Китай» Глава государства предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент высоко оценил динамику культурно-гуманитарного сотрудничества между народами Центральной Азии и Китая. Открытие совместных культурных центров, развитие креативной индустрии и туризма были названы важными шагами в этом направлении.

«Приветствуем запуск первого туристического поезда из Сианя в Алматы. Это событие, приуроченное к Году туризма Китая в Казахстане, стало ярким воплощением духа Великого шелкового пути, благодаря которому на протяжении многих веков на территории Евразии происходил обмен товарами и идеями», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал установление побратимских связей между Алматы и Шанхаем, а также регионами Казахстана и Китая.

Выразив поддержку инициативе китайской стороны о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и Центральной Азией, Касым-Жомарт Токаев предложил объявить 2026 год «Годом образования и научных исследований» для стимулирования гуманитарного взаимодействия.