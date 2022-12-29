Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Президент , Указы и распоряжения , Культура
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Глава государства подписал распоряжение "О присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжение президент Казахстана подписал 28 декабря.
"1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации", – говорится в тексте документа.