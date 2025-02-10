Токаев подписал закон по вопросам оказания услуг связи, госзакупок, транспорта и почты

Указы и распоряжения,Президент
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Парламентом внесены поправки в 2 кодекса и 7 законов Республики Казахстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг связи, государственных закупок, транспорта и почты», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Закон направлен на совершенствование законодательства в области почты, оказания государственных услуг, торгового мореплавания, а также на повышение информационной безопасности государства. Так, внесены поправки в 2 кодекса и 7 законов Республики Казахстан.

В рамках совершенствования законодательства в области почты предусматривается следующее. В связи с ежегодным спадом объема простых писем, отправляемых через почтовые ящики, исключаются положения по почтовым ящикам. При этом законом упорядочены вопросы размещения почтоматов в зданиях и в многоквартирных жилых домах. Надо отметить, что в законе нормы касательно абонентских ящиков сохраняются. Для удобства пользователей услуг операторов почты предлагается предусмотреть возможность вручения третьим лицам почтового отправления путем получения согласия адресата посредством ПИН-кода либо считывания QR-кода.

Национальный оператор - АО «Казпочта» наделяется правом транспортировки и хранения лекарственных средств и медицинских изделий, согласно требованиям законодательства в области здравоохранения.

Также законом в целях приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами регулирования дополняется понятие «почтовое отправление с объявленной ценностью» и уточняются условия наступления ответственности операторов почты, связанных с такими отправлениями. В целях совершенствования механизма субсидирования из перечня универсальных услуг связи исключаются услуги по пересылке нерегистрируемой бандероли и почтовой карточки. Таким образом данные услуги не будут субсидироваться в связи неактуальностью.

Местные исполнительные органы наделяются компетенцией по оказанию мер содействия по сохранению отделений почтовой связи. «Казпочта» при принятии решения о закрытии отделений обязана информировать акиматы не менее чем за три месяца до предполагаемой даты закрытия. Данная норма дает возможность МИО принять меры по сохранению почтовой инфраструктуры при наличии возможности.

Кроме того, законом предусматриваются нормы по повышению информационной безопасности государства путем защиты техническим способом беспроводных каналов связи госорганов, а также по закреплению проекта «социальный кошелек» в целях реализации и оцифрования мер государственной поддержки населения.

Текст закона публикуется в печати.

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