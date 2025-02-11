Токаев поговорил по телефону с президентом Европейского Совета

Глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом
По инициативе европейской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Европейского Совета Антониу Коштой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы и перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Европейским Союзом.
Президент Казахстана отметил положительную динамику развития отношений с ЕС, в том числе в рамках Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, подчеркнув важность углубления связей в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, устойчивого развития и цифровой трансформации.
Собеседники подтвердили готовность к дальнейшему диалогу и практическому взаимодействию по широкому спектру двусторонней и региональной повестки.
В завершение разговора глава государства пригласил Антониу Кошту посетить Казахстан с визитом.