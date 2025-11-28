Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Сегодняшняя встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней нашей страны, имеет особое значение. Здесь присутствует и подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе. Тема, действительно, крайне актуальна. Положение дел на селе – это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны. Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи, всегда имеют особую значимость, - подчеркнул Президент.

Как он отметил, аким – это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом.

- Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей. Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе, - сказал Токаев.

Глава государства напомнил о Послании народу в 2020 году с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти.

- Мы не допустили излишней спешки: работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Их средний возраст – 43 года. Треть избранных акимов – это граждане, которые не работали ранее в системе государственной службы, - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заметил, что выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах, которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе.

- Более 1 500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей – члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и, в целом, результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах.

Также более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Согласно недавнему социологическому опросу, 84% сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен, - добавил Глава государства.