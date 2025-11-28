Токаев: Положение дел на селе – вопрос стратегической важности для Казахстана

Президент
74

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на диалог-платформе сельских акимов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Сегодняшняя встреча, на которую были приглашены представители исполнительной власти всех уровней нашей страны, имеет особое значение. Здесь присутствует и подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе. Тема, действительно, крайне актуальна. Положение дел на селе – это вопрос стратегической важности для Казахстана. Ведь корни нашего народа – в ауле. Сильные села – залог благополучия и процветания всей страны. Поэтому и требования к акимам сельских округов, и возлагаемые на них задачи, всегда имеют особую значимость, - подчеркнул Президент.

Как он отметил, аким – это, прежде всего, государственный служащий, который непосредственно взаимодействует с обществом.

- Это очень ответственная работа. Сельский аким должен быть по-настоящему компетентным специалистом, досконально знающим и специфику самого села, и чаяния его жителей. Мы только что заслушали выступления нескольких акимов. Необходимо тщательно изучить высказанные идеи и предложения, а также непременно учесть их в дальнейшей работе, - сказал Токаев.

Глава государства напомнил о Послании народу в 2020 году с инициативой о введении прямых выборов акимов сельских округов, что стало ключевым шагом на пути к коренной модернизации системы государственного управления, ведь местные акимы считаются опорой всей вертикали власти.

- Мы не допустили излишней спешки: работа по выборам акимов сельских округов осуществлялась постепенно в течение пяти лет. По всей стране было избрано 2334 акима сельских округов. Их средний возраст – 43 года. Треть избранных акимов – это граждане, которые не работали ранее в системе государственной службы, - отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев заметил, что выборы в селах придали новый импульс работе политических партий в регионах, которые выдвигали своих кандидатов и активно участвовали в избирательном процессе.

- Более 1 500 представителей политических организаций были избраны акимами. Среди новых руководителей – члены шести партий. Кроме того, более 700 граждан, выдвинувших собственные кандидатуры, одержали победу на выборах. Избранные акимы приступили к обязанностям, и, в целом, результаты можно назвать неплохими. Самое главное, они прекрасно осведомлены о нуждах и чаяниях местного населения, о нерешенных проблемах.

Также более эффективно стало осваиваться бюджетное финансирование, выделяемое на развитие сел и регионов. Растут доходы сел, снижается их зависимость от государственных дотаций. Согласно недавнему социологическому опросу, 84% сельских жителей доверяют своим акимам. Это очень хороший показатель. Поэтому процесс выборов акимов сельских округов будет продолжен, - добавил Глава государства.

#село #Токаев #акимы

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
Весь ствол в затейливых узорах
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Политика здравого смысла
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Около 600 млрд тенге выделят на поддержку бизнеса на селе –…
Глава государства поручил усилить ответственность акимов пе…
Часть доходов должна оставаться на местах – Токаев
«Нельзя допускать кампанейщины»: Токаев – о процессе обновл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]