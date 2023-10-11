Токаев поручил обеспечить население доступным и качественным продовольствием

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Президент подчеркнул важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками

Фото: пресс-служба президента РК

В Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором рассмотрели системные проблемы обеспечения продовольственной безопасности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе заседания был обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением продовольственной независимости страны.

С докладом в рамках повестки дня выступил заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. Руководители ряда уполномоченных государственных органов также отчитались о принятых и планируемых мерах.

По результатам обсуждения глава государства в качестве главного приоритета обозначил обеспечение населения доступным и качественным продовольствием.

Была подчеркнута важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками.

С учетом демографических тенденций отмечено, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.

Актуальным вопросом является активизация мероприятий по защите земель от деградации. Также востребованы новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и созданию собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.

Особое внимание уделено мерам государственной поддержки сферы сельского хозяйства.

"Субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. При распределении субсидий следует учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим президент обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы инфраструктурной поддержки сельскохозяйственного производства (создание рабочих мест на селе, повышение эффективности системы фитосанитарной и ветеринарной защиты и др.).

При этом правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.

По итогам заседания главой государства правительству и уполномоченным органам даны конкретные поручения, направленные на укрепление продовольственной независимости, повышение экономической доступности продуктов питания и более полную реализацию потенциала отечественного агропромышленного комплекса.

 

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