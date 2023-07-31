Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства заслушал отчет о состоянии конкуренции за первое полугодие 2023 года и имеющихся барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о промежуточных результатах антимонопольных расследований, принятых мерах по демонополизации экономики и развитию конкуренции, а также об усилении роли антимонопольного органа.

По данным Омарова, с начала года завершено 48 расследований нарушений антимонопольного законодательства, расследуется 33 дела, при этом на недобросовестных субъектов рынка наложены штрафные санкции на сумму более 3,5 миллиарда тенге. На рассмотрении суда находятся более 40 антимонопольных дел.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию комплексных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.