Токаев поручил остановить бесконтрольный оборот сим-карт

Президент
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Отдельно остановлюсь на профилактике интернет- и телефонных мошенничеств, рост которых наблюдается во всем мире. Зачастую эти преступления совершаются хорошо организованными преступными группами, действующими из-за рубежа, что существенно усложняет их расследование. Поэтому превентивная работа здесь обретает особое значение», заявил Президент.

В прошлом году на базе Национального банка был создан современный антифрод-центр, который выявляет и блокирует сомнительные операции.

Кроме того, внедряется солидарная ответственность банков и сотовых операторов за мошенничество с использованием их инфраструктуры.

По словам Президента, крайне важно обеспечить надежную защиту персональных данных граждан. Для повышения финансовой грамотности населения, формирования в обществе иммунитета к мошенническим схемам предстоит усилить совместную работу с депутатами всех уровней.

«Еще одна серьезная проблема – мошенники заманивают людей в свои схемы по отмыванию и выводу денег. Наши граждане передают им свои банковские счета в обмен на вознаграждения, не задумываясь о серьезных последствиях таких действий. За минувшие полтора года в эту деятельность вовлечено 50 тысяч человек, большая часть из которых, к сожалению, – молодежь. Ситуация требует принятия безотлагательных мер. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками следует выстроить эффективную систему раннего выявления и блокировки таких счетов», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента Токаева, данный вопрос неразрывно связан с бесконтрольным оборотом сим-карт. Только в этом году выявлено почти 100 тысяч фактов их оформления на подставных лиц. Эти номера используются в самых разных преступных целях.

«Поручаю Правительству совместно с уполномоченными органами урегулировать продажу сим-карт и усилить ответственность мобильных операторов за их распространение», - поручил Президент.

#Токаев #президент #заседание

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