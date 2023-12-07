Токаев поручил повысить эффективность системы соцмедстрахования

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаира Скакова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Глава государства заслушал отчет об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС.
Президент был проинформирован о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя – вдвое. Главе государства также было доложено о повышении доступности медицинской помощи для граждан.
Абылкаир Скаков представил информацию о ходе исполнения поручений президента относительно повышения эффективности системы ОСМС. В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.
Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.