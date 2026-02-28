Подробнее об этом в своем Telegram-канале сообщил советник Президента - пресс-секретарь Главы государства РК Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, президент Касым-Жомарт Токаев поручил Секретарю Совета Безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране.

По поручению Главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы, в Правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.