Фото пресс-службы Президента РК
Президент
Токаев поручил усилить борьбу с интернет-мошенничеством и финпирамидами

Глава государства принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о состоянии криминогенной обстановки в стране. Ему было доложено о существенном снижении количества разбоев, скотокрадств, мошенничеств, в том числе интернет-мошенничеств, а также преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения, в семейно-бытовой сфере и группой лиц.

Министр проинформировал о принимаемых мерах по противодействию организованной преступности и наркобизнесу.  

Наряду с этим Глава государства был ознакомлен с результатами работы по профилактике преступности в отношении несовершеннолетних и в семейно-бытовой сфере.

Кроме того, министр доложил о дебюрократизации деятельности органов внутренних дел, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур, в том числе в сфере оказания государственных услуг.

Президенту была представлена информация о развитии возможностей Ситуационного аналитического центра МВД по мониторингу криминогенной обстановки.

Также были презентованы предварительные результаты работы новой системы, направленной на выявление злостных нарушителей Правил дорожного движения.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране. При этом была отмечена необходимость активизации мер по противодействию интернет-мошенничествам и финансовым пирамидам.

 

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