Токаев поручил усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения

Президент
129

Кураторство данной работы поручено секретарю Совета Безопасности.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ «Самрук-Казына» и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Кураторство данной работы поручено секретарю Совета Безопасности.

#президент #безопасность #поручение #Совбез

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
Без наценок и посредников
В Конаеве начали строить КОС
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Жизнь на жайляу
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Мечи на службе милосердия
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Три дистанции – одна цель
Ставка на свеклу и кукурузу
К новой архитектуре доверия
Одиннадцать медалей из Софии
Медовый экспорт
Рекордный полет Ильи
Не снижается спрос на аренду жилья
Ошибка в ИИН – это серьезно
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Подставить вовремя плечо
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Армия открыла двери в вузы
Генерация будет увеличена
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

Глава государства принял председателя правления АО «Казахте…
Глава государства принял министра энергетики Ерлана Аккенже…
Токаев поблагодарил султана Омана за содействие в вопросе э…
Токаев направил поздравление участникам мероприятия, посвящ…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]