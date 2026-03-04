Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Премьер-министру, руководителям силовых ведомств, ФНБ «Самрук-Казына» и национальных компаний, а также акимам регионов усилить работу по обеспечению безопасности объектов жизнеобеспечения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, включая аэропорты, морские и речные порты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Кураторство данной работы поручено секретарю Совета Безопасности.