Токаев поручил ужесточить наказание в отношении чиновников, препятствующих развитию бизнеса

Екатерина Елисеева
Фото Kazpravda.kz Талгат Аханов
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание в отношении чиновников, препятствующих развитию бизнеса. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Вы знаете мою принципиальную позицию – следует всячески поддерживать отечественный бизнес. А тех, кто препятствует его развитию необоснованными проверками, поборами, рейдерством, нужно строго наказывать", – сказал Токаев.

По словам Президента, в Казахстане пора ужесточить ответственность за действия представителей госорганов, направленных на подрыв бизнеса.

"В законодательстве необходимо предусмотреть строгие меры вплоть до уголовного преследования, как это имеет место в целом ряде государств. Чиновники, которые препятствуют развитию бизнеса, должны направляться в тюрьму. Правительству поручаю внести изменения в законодательство", – поручил Глава государства. 

