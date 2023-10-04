Президент побеседовал с преподавателями центра, детьми и их родителями.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников SANA, который открылся на левом берегу Астаны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В современном пятиэтажном здании работают более 60 кружков и спортивных секций для подростков от 5 до 17 лет. Они разделены на несколько направлений: техническое творчество, декоративно-прикладное искусство, социальные науки, музыка и хореография, спорт. Центр может одновременно принимать до 700 детей. В здании площадью 7500 квадратных метров помимо учебных кабинетов, оснащенных новейшими технологиями, также имеются плавательный бассейн, актовый зал, фото- и подкаст-студии.

Глава государства осмотрел кабинеты по сборке Lego, робототехнике, 3D-моделированию, гончарному искусству, кружки ударных инструментов, домбры и плавательный бассейн. Президент также побеседовал с преподавателями центра, детьми и их родителями.

"В каждом городе, районе должны быть подобные центры. Недавно я провел встречу с представителями бизнеса. Это необходимо для детей, для подрастающего поколения. Поэтому решение этого вопроса должно быть приоритетным", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Центр SANA построен консорциумом Damu Development Group в рамках социальной ответственности бизнеса. Учредитель компании Абзал Сагымбаев отметил, что в дальнейшем планируется строительство нескольких центров развития, социальных и медицинских объектов.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, до 2029 года в столице будет построено 15 таких дворцов школьников. Строительство пяти центров начнется в ближайшее время.