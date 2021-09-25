Президент
Токаев посмертно наградил погибших при стрельбе в Алматы полицейских и судоисполнителя
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил государственными наградами участковых инспекторов полиции и судоисполнителя, погибших в Алматы при исполнении служебного долга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:

орденом «Айбын» ІІ степени:

Байгазиева Нурбола Назарбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;

Сулеева Дархана Даулбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;

медалью «Ерлігі үшін»:

Абенова Мурата Бакбергеновича (посмертно) - члена Республиканской палаты частных судебных исполнителей, город Алматы.


2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.


Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 25 сентября 2021 года

№ 663



Напомним, 20 сентября около 17:00 часов в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома открыл огонь, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель.

Подозреваемый – мужчина 1967 года рождения – был обезврежен и задержан при участии бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство двух или более лиц". Мужчине грозит наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.


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