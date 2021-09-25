Токаев посмертно наградил погибших при стрельбе в Алматы полицейских и судоисполнителя
Глава государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил государственными наградами участковых инспекторов полиции и судоисполнителя, погибших в Алматы при исполнении служебного долга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О награждении государственными наградами Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить:
орденом «Айбын» ІІ степени:
Байгазиева Нурбола Назарбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
Сулеева Дархана Даулбаевича (посмертно) - участкового инспектора отдела полиции при Управлении полиции Алатауского района Департамента полиции города Алматы Министерства внутренних дел;
медалью «Ерлігі үшін»:
Абенова Мурата Бакбергеновича (посмертно) - члена Республиканской палаты частных судебных исполнителей, город Алматы.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 25 сентября 2021 года
№ 663
Напомним, 20 сентября около 17:00 часов в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома открыл огонь, в результате чего погибли пять человек, в том числе двое участковых инспекторов полиции и судоисполнитель.
Подозреваемый – мужчина 1967 года рождения – был обезврежен и задержан при участии бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство двух или более лиц". Мужчине грозит наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.