Токаев поставил задачи перед депутатами: Каждый день быть на "передовой"

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«В целом, перед всеми депутатами стоит одна задача – каждый день быть на «передовой», принимать решения и нести за них ответственность перед народом. Необходимо выстроить действенные механизмы «обратной связи» с гражданами, чтобы эффективно отстаивать их интересы, содействовать решению актуальных проблем страны.

Нашими главными приоритетами остаются повышение качества жизни граждан, формирование нового качества нации и укрепление нашей многовековой государственности. Исходя из этого, хочу сегодня представить вам свое видение дальнейшей работы Парламента», – обратился к депутатам президент Казахстана.

В первую очередь нужно стимулировать деловую активность. Для этого, отметил Касым-Жомарт Токаев, прежде всего, следует сформировать справедливую, стабильную и прозрачную налоговую систему.

«Новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и стабильными.

Весь процесс взаимодействия фискальных органов с бизнесом требуется, наконец, полностью оцифровать. Это позволит в значительной степени облегчить жизнь предпринимателей, а также на системной основе увеличивать поступления в бюджет.

Исходя из отраслевых приоритетов, следует дифференцировать ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета», – подчеркнул глава государства.

При этом высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше, добавил Токаев.

«Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо.

Ситуация в стране кардинально изменилась. Новый Казахстан – это не лозунг, а реальность. Предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями», – сказал Токаев.