Токаев поздравил эмира Катара с великолепной организацией чемпионата мира по футболу

Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Тамима бен Хамада Аль Тани с великолепной организацией чемпионата мира по футболу, ставшего событием глобального масштаба и наглядно показавшего огромный потенциал Катара как развитого и миролюбивого государства.

Собеседники высоко оценили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В данном контексте была отмечена важность эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе недавнего государственного визита Эмира Катара в Астану.

В ходе беседы подчеркнута необходимость активизации двусторонней торговли и реализации совместных инвестиционных проектов в различных секторах экономики.

Президент также выразил уверенность в том, что в результате совместной работы Катар сможет войти в десятку крупнейших инвесторов в Казахстан.