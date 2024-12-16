Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости

Президент
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Пресс-служба Акорды опубликовала поздравление президента с государственным праздником, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости!

Этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе. В этот день мы все глубоко осознаем, насколько важно быть верными заветам предков и брать на себя ответственность за будущее нации. Независимость – наше общее бесценное достояние, лежащее в основе всех наших достижений. Независимость превыше всего. Защищать ее как зеницу ока – долг каждого гражданина.

Сегодня Казахстан уверенно движется вперед, следуя четким стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя свой авторитет на международной арене. Все это благодаря усердному труду и солидарности нашего народа.

Убежден, сохраняя наше единство, спокойствие и стабильность в обществе, мы преодолеем все вызовы и достигнем новых высот на пути прогресса.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

Пусть процветает наша священная Родина!

#Токаев #праздник #поздравление #День независимости

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