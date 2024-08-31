Токаев поздравил короля Малайзии с Днем независимости

Международное сотрудничество
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Лидер Казахстана пожелал королю султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии, сообщает Акорда.

«Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества», - говорится в письме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Малайзия #День независимости

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