Токаев поздравил короля Малайзии с Днем независимости

Лидер Казахстана пожелал королю султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Малайзии, сообщает Акорда.

«Подчеркнув высокие социально-экономические достижения Малайзии, президент с удовлетворением отметил поступательное развитие отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества», - говорится в письме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю султану Ибрагиму успехов во всех его благородных начинаниях, а дружественному народу Малайзии – процветания.