Фото: Акорда

Глава нашего государства поздравил Садыра Жапарова с успешным проведением выборов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, сообщает Акорда.

Глава государства подчеркнул, что итоги этого важного политического события говорят об уверенной поступи Кыргызстана на пути к реализации стратегических задач дальнейшего развития.

"Парламентские выборы отразили всенародную поддержку Вашего курса строительства сильного и процветающего государства. С большим удовлетворением отмечаю динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества. Убежден, опираясь на многовековую дружбу, добрососедство и взаимную поддержку, мы приумножим наши достижения, выведем межгосударственное сотрудничество Казахстана и Кыргызстана на новые высоты", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана пожелал Садыру Жапарову дальнейших успехов в его ответственной деятельности на благо братского кыргызского народа.