Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси

Акорда сообщила о телефонном разговоре между президентами Казахстана и Беларуси, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.

Как сообщил в Информационном центре председатель ЦИК Игорь Карпенко, за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.

Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку. Досрочно на выборах президента Республики Беларусь проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки избирателей.