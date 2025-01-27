Токаев поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси
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Акорда сообщила о телефонном разговоре между президентами Казахстана и Беларуси, передает Kazpravda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Республики Беларусь.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также взаимодействие в рамках региональных и международных организаций.
Как сообщил в Информационном центре председатель ЦИК Игорь Карпенко, за Александра Лукашенко проголосовали 86,82% избирателей.
Досрочное голосование проходило с 21 по 25 января. Избиратели продемонстрировали достаточно высокую явку. Досрочно на выборах президента Республики Беларусь проголосовали 41,81% граждан, включенных в списки избирателей.