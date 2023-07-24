Токаев поздравил Мирзиёева с днем рождения

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелав ему благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана отметил огромный личный вклад Шавката Мирзиёева в укрепление уз многовековой дружбы, добрососедства и многогранного сотрудничества между двумя странами.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, главы двух государств рассмотрели график предстоящих встреч, добавили в Акорде.