Токаев поздравил Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума

Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса Шавката Мирзиёева.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиёева с успешным проведением всенародного референдума по внесению изменений в Конституцию Республики Узбекистан.

Президент Казахстана подчеркнул, что итоги общенационального волеизъявления являются свидетельством высокого доверия и твердой поддержки узбекским народом стратегического курса президента Шавката Мирзиёева.

Лидеры Казахстана и Узбекистана вновь подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства и сотрудничества между двумя странами.

Отметив динамичное развитие казахско-узбекских отношений, президенты обсудили вопросы практической реализации ранее достигнутых договоренностей.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих мероприятий, добавили в Акорде.