Токаев поздравил нового Премьер-министра Великобритании

Глава государства направил телеграмму поздравления Лиз Трасс по случаю ее назначения на пост Премьер-министра Великобритании, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Лиз Трасс с назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Лидер Казахстана выразил уверенность в том, что в период пребывания Лиз Трасс на посту главы Правительства Великобритания продолжит неуклонно двигаться по пути построения еще более процветающего и устойчивого государства.

"Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, общих ценностях и приоритетах. Позвольте заверить Вас в моей готовности к тесному сотрудничеству с целью дальнейшего укрепления казахско-британского многопланового сотрудничества и координации подходов по актуальным глобальным вопросам", – говорится в телеграмме Главы государства.