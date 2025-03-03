Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения

Он пожелал Румену Радеву успехов в его деятельности, а дружественному народу Болгарии – процветания и благополучия

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своем послании Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Болгарии – процветания и благополучия.