Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
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Он пожелал Румену Радеву успехов в его деятельности, а дружественному народу Болгарии – процветания и благополучия
Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Болгарии Румену Радеву по случаю национального праздника страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В своем послании Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве.
Касым-Жомарт Токаев пожелал Румену Радеву успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Болгарии – процветания и благополучия.