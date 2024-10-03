Токаев поздравил президента Германии с Днем единства

Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Касым-Жомарт Токаев поздравил Франка-Вальтера Штайнмайера и народ Германии с Днем единства.

Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии – счастья и благополучия.