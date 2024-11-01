Токаев поздравил президента и народ Алжира с национальным праздником

Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции.

Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия. Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.