Токаев поздравил президента и народ Алжира с национальным праздником
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Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции.
Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, твердо придерживающемуся принципов мира и согласия. Подтверждена готовность и впредь укреплять межгосударственные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.