Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Польши Анджею Дуде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Республики Польша.

В своей телеграмме президент отметил поступательный характер развития казахстанско-польских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал лидеру Польши и всему польскому народу процветания и благополучия.