Токаев поздравил президента Польши с Днем независимости
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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Польши Анджею Дуде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства поздравил Анджея Дуду с Днем независимости Республики Польша.
В своей телеграмме президент отметил поступательный характер развития казахстанско-польских отношений и выразил уверенность в их дальнейшем укреплении на благо народов двух стран.
Касым-Жомарт Токаев пожелал лидеру Польши и всему польскому народу процветания и благополучия.