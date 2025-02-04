Токаев поздравил президента Шри-Ланки с Днем независимости

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства направил телеграмму поздравления Ануру Кумару Диссанаяке

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана поздравил президента Шри-Ланки и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В своей телеграмме Касым-Жомарт Токаев отметил значительные достижения Шри-Ланки на пути устойчивого развития и укрепления ее международного авторитета.

«Казахстан придает важное значение дальнейшему углублению отношений с Шри-Ланкой. Уверен, наше взаимодействие будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимного уважения на благо наших народов», – говорится в поздравлении.    

Глава государства пожелал президенту Ануре Кумаре Диссанаяке успехов в его ответственной деятельности, а народу Шри-Ланки – благополучия и процветания.

 

#Токаев #праздник #поздравление #Шри-Ланка

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