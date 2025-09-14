Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи

Президент
Президент подчеркнул, что государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи.

"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем семьи! Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан", - говорится в тексте поздравления.

Поэтому, отметил Президент мы всем обществом, как сплоченная нация, обязаны оберегать, укреплять, пропагандировать семейные ценности, основанные на древних традициях казахского народа и передовых взглядах на современную жизнь.

"Мы должны чтить своих родителей, подаривших нам жизнь. Особой теплоты и искреннего уважения заслуживают наши матери, издревле служившие опорой семьи. «Ана – Жер-Ана» – именно матери находятся в самом центре человеческой цивилизации. Мы обязаны с уважением относиться к упорному труду и славным подвигам наших отцов. Согласие в наших семьях – крайне важный фактор поступательного прогресса страны и построения Справедливого и Сильного Казахстана. Поэтому государство уделяет особое внимание популяризации семейных ценностей, правовой защите матери и ребенка.

Пусть в каждой семье царят счастье и согласие!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и успехов!" – сказано в поздравлении.

Токаев поздравил соотечественников с Днём семьи
