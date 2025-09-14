Главы государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем семьи.

"Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем семьи! Этот замечательный праздник объединяет нашу нацию вокруг таких непреходящих ценностей, как доброта и забота, взаимная поддержка и гражданская ответственность.

Для нашего народа семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан", - говорится в тексте поздравления.