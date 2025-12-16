Президент страны Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Независимости! Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана.

Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу – наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями", - говорится в тексте поздравления главы государства.